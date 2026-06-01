Marocanisation. Architecture et (In)dépendance, Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau
Marocanisation. Architecture et (In)dépendance, Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Marocanisation. Architecture et (In)dépendance Samedi 6 juin, 16h30 Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Cette table ronde réunit des travaux de jeunes chercheurs s’inscrivant dans un renouvellement de l’histoire de l’architecture au Maroc à travers l’étude de l’après-indépendance, en mobilisant le concept de « marocanisation ». Celui-ci permet de recentrer l’analyse sur les décennies postérieures à 1956, d’examiner les acteurs, dynamiques politiques et imaginaires de l’indépendance architecturale, ainsi que les trajectoires postcoloniales et les transformations institutionnelles. Enfin, les contributions interrogent non seulement la nature et l’accès aux sources mobilisées, mais aussi les contextes et lieux participant à l’élaboration des savoirs.
Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Auteur non connu, photographie aérienne de Rabat vers 1954, photothèque Ecole Nationale d’Architecture de Rabat, 84_1_247
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