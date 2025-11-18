Maroquinière Créative – Les Créations de Dgé Atelier Saran

Maroquinière Créative – Les Créations de Dgé Jeudi 11 décembre, 12h00 Atelier Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Maroquinière, formée par la prestigieuse maison Hermès, je réalise vos créations sur-mesure, je transmets mon savoir faire lors d’ateliers où vous réalisez un sac, un porte monnaie, un sac banane personnalisée avec moi et je répare tous vos objets en cuir.

Atelier 167 rue du Goulet 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/maroquinierecreative?igsh=aWJmZnU5N2VnejZ1&utm_source=qr »}]

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année