Marquay en musique Marquay

Eglise Marquay Dordogne
Début : 2025-08-22
fin : 2025-08-29
2025-08-22 2025-08-29
L’association « les amis de l’église de Marquay présente « Marquay en Musique » !
22 Aout
Chant & piano, jazz, classique et variété avec Marie-oelle CROS & Joel CHARLES
29 Aout Quatuor à cordes, Schubert, Schumann, Bartok par le Quartet Simon .
Eglise Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine association-eglise-marquay@laposte.net
