Marquay en musique Marquay

Eglise Marquay Dordogne

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-29

2025-08-22 2025-08-29

L’association « les amis de l’église de Marquay présente « Marquay en Musique » !

22 Aout

Chant & piano, jazz, classique et variété avec Marie-oelle CROS & Joel CHARLES

29 Aout Quatuor à cordes, Schubert, Schumann, Bartok par le Quartet Simon .

Eglise Marquay 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine association-eglise-marquay@laposte.net

