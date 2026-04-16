Marque d’Urepel Urepel
Marque d’Urepel Urepel samedi 23 mai 2026.
Urepel
Marque d’Urepel
Urepel Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Selon la coutume ancestrale, marquage du bétail (150 à 300 vaches) et transhumance jusqu’au plateau de Sorogain à 1000m d’altitude. 2h de marche. Repas dans les restaurants. .
Urepel 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 89 39
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English : Marque d’Urepel
L’événement Marque d’Urepel Urepel a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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