Urepel

Marque d’Urepel

Urepel Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Selon la coutume ancestrale, marquage du bétail (150 à 300 vaches) et transhumance jusqu’au plateau de Sorogain à 1000m d’altitude. 2h de marche. Repas dans les restaurants. .

Urepel 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 89 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marque d’Urepel

L’événement Marque d’Urepel Urepel a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays Basque