Marqueterie de paille au Moulin de Dorceau Dorceau Rémalard en Perche

Marqueterie de paille au Moulin de Dorceau
Dorceau 19 Rue du Château Rémalard en Perche Orne
Début : 2025-11-28 09:00:00
fin : 2025-11-28 17:30:00
2025-11-28
Le Moulin de Dorceau vous propose un atelier organisé et animé par Marianne Barrier , designer, marqueteur.
Au programme découverte de la marqueterie de paille, initiation, réalisation d’un centre de table.
9h-12h découverte de l’artisanat, histoire et présentation, création d’échantillons de matière.
13h30-17h30 réalisation d’un centre de table.
Déjeuner collation et goûter préparés par Louise Gouhier.
Pratique au Moulin de Dorceau. Sur inscription au 06 76 17 78 40 ou mariannebarrier2703@gmail.com .
Dorceau 19 Rue du Château Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 76 17 78 40 mariannebarrier2703@gmail.com
