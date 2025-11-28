Marqueterie de paille au Moulin de Dorceau Dorceau Rémalard en Perche

Marqueterie de paille au Moulin de Dorceau

Le Moulin de Dorceau vous propose un atelier organisé et animé par Marianne Barrier , designer, marqueteur.

Au programme découverte de la marqueterie de paille, initiation, réalisation d’un centre de table.

9h-12h découverte de l’artisanat, histoire et présentation, création d’échantillons de matière.

13h30-17h30 réalisation d’un centre de table.

Déjeuner collation et goûter préparés par Louise Gouhier.

Pratique au Moulin de Dorceau. Sur inscription au 06 76 17 78 40 ou mariannebarrier2703@gmail.com .

