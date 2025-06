Loire-Atlantique

Marqueterie de paille : boucles d’oreille – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes 5 juillet 2025 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-05 15:00 – 18:00

Gratuit : non 35 € 35 € Réservation : optitscoins.fr/les-ateliers Tout public

Venez découvrir la marqueterie de paille ! Lors de cet atelier, vous vous initierez à ce savoir-faire par les outils et les gestes traditionnels pour réaliser une paire de boucles d’oreille. Au programme : présentation de modèles et effets, préparation du dessin, choix des couleurs, travail de la paille, application sur le bois, puis ponçage et cirage de votre travail. Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité ! Tout le matériel est fourni. Public : ados, adultes

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/marqueterie-de-paille-boucles