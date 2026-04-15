Marqueterie de paille Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 10:00 – 11:30

Gratuit : non 10/15€ Tarifs :10€ pour les adhérent·e·s15€ pour les non adhérent·e·s inscription obligatoire : https://optitscoins.fr/les-ateliers/marqueterie-de-paille-pour-les-enfants Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Vos enfants vont découvrir la marqueterie de paille le temps d’une matinée Ô P’tits Coins !Ils réaliseront une forme colorée et s’initier aux gestes de la marqueterie. Tout le matériel est fourni et une boisson offerte.À partir de 5 ans (utilisation de ciseaux). tarifs :10€ pour les adhérent·e·s15€ pour les non adhérent·e·s

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/marqueterie-de-paille-pour-les-fetes



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