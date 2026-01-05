Marqueterie de paille, tous niveaux Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 14:00 – 16:00

Gratuit : non 35€ 50% de réduction si carte blanche, nous contacter par mail bonjour@optitscoins.fr Adulte, En famille, Etudiant, Senior, Tout public

Venez découvrir ou continuer la pratique de la marqueterie de paille le temps d’une après-midi Ô P’tits Coins !Vous réaliserez un petit tableau 10*10cm, une paire de boucles d’oreille ou personnaliserez un objet de chez vous.Pour la personnalisation de l’objet, écrivez-nous à bonjour@optitscoins.fr pour vérifier la faisabilité.Au programme :présentation de modèles et effets, préparation du dessin, choix des couleurs, travail de la paille, application sur l’objet choisi puis on terminera avec le ponçage qui révèlera votre travail.Tout le matériel est fourni. Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité !À partir de 14 ans (utilisation de scalpels).

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/marqueterie-de-paille-tous-niveaux-1



