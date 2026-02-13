MARRANTES, Casino Barrière, Bordeaux

MARRANTES Vendredi 20 mars, 20h30 Casino Barrière Gironde

30 euros

Cinq femmes d’exception, cinq univers uniques, elles vous offre une soirée de rires inattendus, subtils et percutants. Entre réparties affûtées et moments d’authenticité, chaque minute promet une dose d’humour pur et sans concession.

Avec Julie Conti, Lucie Carbonne, Cécile Marx, Marie de Brauer et Sarah Lele

Casino Barrière 10 Rue du Cardinal Richaud, 33300 Bordeaux

Le 20 mars 2025, le Casino Barrière de Bordeaux accueille Marrantes, un plateau d’humoristes aussi audacieuses que raffinées. humour femmes