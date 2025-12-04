Marrons chauds ● Noël 2025 Soorts-Hossegor
Marrons chauds ● Noël 2025 Soorts-Hossegor samedi 13 décembre 2025.
Marrons chauds ● Noël 2025
Place de la Concorde Soorts-Hossegor Landes
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-28
2025-12-13 2025-12-20
Marrons chauds, Place de la Concorde.
Le programme complet des animations est à retrouver sur https://www.soorts-hossegor.fr/actualites-de-la-ville/fetes-de-fin-dannee-2025-programme-des-animations. .
Place de la Concorde Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Marrons chauds ● Noël 2025
Hot chestnuts, Place de la Concorde.
