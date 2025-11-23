Marrons chauds offerts par la ville ! Coutances

Marrons chauds offerts par la ville !

Marrons chauds offerts par la ville, place Saint-Nicolas à Coutances.

Les 13 et 14 décembre après-midi. .

Place Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 55 55

