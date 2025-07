Marrumaka Lezea Grottes Préhistoriques Sare

Lezea Grottes Préhistoriques 2280 Lezeko bidea Sare Pyrénées-Atlantiques

MARRUMAKA mettra à l’honneur les mythologies d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Imaginé comme une grande fête populaire, l’événement vous propose une programmation riche et variée

– Musique, danse, expositions, ateliers, pauses gourmandes, spectacles immersifs et animations rythmeront les journées.

-À la tombée de la nuit, place aux concerts sous le porche des grottes, en collaboration avec Usopop.

Venez célébrer notre héritage culturel dans un lieu atypique et intimiste, où les légendes prennent vie et où la musique résonne jusque dans les entrailles de la terre… Une expérience unique !

Ouverture des portes 18h00

This is the kit • Mabe Fratti • Kaskezur • Los Sara Fontán • Ezezez .

Lezea Grottes Préhistoriques 2280 Lezeko bidea Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 21 88

