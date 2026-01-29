MARS ATTACK #1

Salle du Foyer rural Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07 02:00:00

Date(s) :

2026-03-07

1ère soirée techno d’hiver organisée par l’Engrenage au chaud dans une salle !

Au programme 4 Djs chauds bouillants pour retourner le dancefloor, des snacks chauds (croque monsieur et croque végé) et de quoi boire avec ou sans alcool !

Ramène tes potes et tes eco cups !

L’entrée est à prix libre dès 18h.

Ouverture des portes 19h

Fermeture du bar 2h .

Salle du Foyer rural Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 74 52 69 l.engrenage.charlieu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MARS ATTACK #1

L’événement MARS ATTACK #1 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf a été mis à jour le 2026-01-29 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais