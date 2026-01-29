MARS ATTACK #1 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf
samedi 7 mars 2026.
Salle du Foyer rural Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 100 EUR
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07 02:00:00
2026-03-07
1ère soirée techno d’hiver organisée par l’Engrenage au chaud dans une salle !
Au programme 4 Djs chauds bouillants pour retourner le dancefloor, des snacks chauds (croque monsieur et croque végé) et de quoi boire avec ou sans alcool !
Ramène tes potes et tes eco cups !
L’entrée est à prix libre dès 18h.
Ouverture des portes 19h
Fermeture du bar 2h .
Salle du Foyer rural Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 74 52 69 l.engrenage.charlieu@gmail.com
