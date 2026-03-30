Mars Attaque 2026

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

– Brisons le tabou des règles

De 11h à 14h, restaurant universitaire de Pau, av. de l’Université.

Stand d’information et d’animation. Les règles, on en parle : votre santé compte ! Découvrez les risques liés à un usage inadapté des protections périodiques et informez vous sur les symptômes de l’endométriose.

– Conférence L’égalité d’accès aux soins, un défi pour tous

18h30 à l’Atelier de Neez, 28 av. Bagnell, Jurançon.

Cette conférence a pour objectif de mettre en lumière les inégalités persistantes face au système de soins, d’en analyser les causes et de favoriser une réflexion collective sur les leviers d’amélioration possible.

Gratuit sans inscription.

– Concert caritatif Récital Chopin

20h au Temple protestant, 21 rue Serviez à Pau .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 59 14 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mars Attaque 2026

L’événement Mars Attaque 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau