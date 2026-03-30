Mars Attaque 2026 Pau
Mars Attaque 2026 Pau mardi 31 mars 2026.
Mars Attaque 2026
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
– Brisons le tabou des règles
De 11h à 14h, restaurant universitaire de Pau, av. de l’Université.
Stand d’information et d’animation. Les règles, on en parle : votre santé compte ! Découvrez les risques liés à un usage inadapté des protections périodiques et informez vous sur les symptômes de l’endométriose.
– Conférence L’égalité d’accès aux soins, un défi pour tous
18h30 à l’Atelier de Neez, 28 av. Bagnell, Jurançon.
Cette conférence a pour objectif de mettre en lumière les inégalités persistantes face au système de soins, d’en analyser les causes et de favoriser une réflexion collective sur les leviers d’amélioration possible.
Gratuit sans inscription.
– Concert caritatif Récital Chopin
20h au Temple protestant, 21 rue Serviez à Pau .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 59 14 89
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English : Mars Attaque 2026
L’événement Mars Attaque 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau
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