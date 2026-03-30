Mars Attaque 2026

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

– UFOSTREET, Tournoi multi activités

De 13h30 à 17h, parc Noulibos de Pau

Organisé sous forme d’ateliers répartis sur l’après-midi, permettant aux équipes de se mesurer sur plusieurs disciplines Foot 5/5, Panna, UFOGAMES, Chase tag, Street work out, ateliers de sensibilisation.

Catégorie d’âge 11-14 ans 15-17ans

Inscription avant le vendredi 20 mars 17h au mail suivant bbedin@ufolep.org

– Jeux de société sensibilisation aux discriminations

A 14h30 à la médiathèque André Labarrère

Sensibilisation aux discriminations sous forme de jeux de société par la CIMADE

Gratuit et ouvert à tous

– Locomotion à la canne blanche les yeux bandés et autres animations

De 15h à 17h, au Centre social La Pépinière, 4-8 rue Robert Schuman à Pau.

Animations diverses autour de la déficience visuelle et goûter les yeux bandés

Sur inscription par mail avant le 19 mars correspondance.pau@avh.asso .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Mars Attaque 2026

L’événement Mars Attaque 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau