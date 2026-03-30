Mars Attaque 2026 Pau

Mars Attaque 2026 Pau 2026-04-01

Mars Attaque 2026 Pau mercredi 1 avril 2026.

Mars Attaque 2026

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01

Date(s) :
2026-04-01

– UFOSTREET, Tournoi multi activités
De 13h30 à 17h, parc Noulibos de Pau
Organisé sous forme d’ateliers répartis sur l’après-midi, permettant aux équipes de se mesurer sur plusieurs disciplines Foot 5/5, Panna, UFOGAMES, Chase tag, Street work out, ateliers de sensibilisation.
Catégorie d’âge 11-14 ans 15-17ans
Inscription avant le vendredi 20 mars 17h au mail suivant bbedin@ufolep.org

– Jeux de société sensibilisation aux discriminations
A 14h30 à la médiathèque André Labarrère
Sensibilisation aux discriminations sous forme de jeux de société par la CIMADE
Gratuit et ouvert à tous

– Locomotion à la canne blanche les yeux bandés et autres animations
De 15h à 17h, au Centre social La Pépinière, 4-8 rue Robert Schuman à Pau.
Animations diverses autour de la déficience visuelle et goûter les yeux bandés
Sur inscription par mail avant le 19 mars correspondance.pau@avh.asso   .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Mars Attaque 2026

L’événement Mars Attaque 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau

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