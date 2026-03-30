Mars Attaque 2026

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

– Débat Discrimination en santé quels impacts pour les personnes en situation de handicap ?

De 9h à 12h30 au Centre de formation et de recherche Adapei64

inscription avant le 30/3 siege.formation@adapei64.fr

– Atelier collectif Une histoire de discrimination dans le recrutement

De 9h à 12h30, salle de convivialité, Pôle Laherrère

inscription avant le 20/3 a.sayer@ville-pau.fr

– Journée Portes ouvertes au CRIC et table ronde sur l’emploi des séniors

De 9h à 12h30 au CRIC Pyrénées

Gratuit sans inscription

-Table ronde Entreprendre au féminin

De 16h15 à 18h, Pôle Laherrère

-Théâtre forum sur l’interruption volontaire de grossesse

De 18h30 à 20h30, Espace rencontre du Foirail

-Théâtre-débat Des kilos et des maux

De 19h à 21h à l’ITS Pierre Bourdieu

Gratuit et sur inscription

– Ciné-Débat avec le Centre de ressources régional trisomie 21

De 20h à 23h au cinéma le Méliès

Payant .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Mars Attaque 2026

L’événement Mars Attaque 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau