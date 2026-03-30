Mars Attaque 2026 Pau
Mars Attaque 2026 Pau jeudi 2 avril 2026.
Mars Attaque 2026
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
– Débat Discrimination en santé quels impacts pour les personnes en situation de handicap ?
De 9h à 12h30 au Centre de formation et de recherche Adapei64
inscription avant le 30/3 siege.formation@adapei64.fr
– Atelier collectif Une histoire de discrimination dans le recrutement
De 9h à 12h30, salle de convivialité, Pôle Laherrère
inscription avant le 20/3 a.sayer@ville-pau.fr
– Journée Portes ouvertes au CRIC et table ronde sur l’emploi des séniors
De 9h à 12h30 au CRIC Pyrénées
Gratuit sans inscription
-Table ronde Entreprendre au féminin
De 16h15 à 18h, Pôle Laherrère
-Théâtre forum sur l’interruption volontaire de grossesse
De 18h30 à 20h30, Espace rencontre du Foirail
-Théâtre-débat Des kilos et des maux
De 19h à 21h à l’ITS Pierre Bourdieu
Gratuit et sur inscription
– Ciné-Débat avec le Centre de ressources régional trisomie 21
De 20h à 23h au cinéma le Méliès
Payant .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Mars Attaque 2026
L’événement Mars Attaque 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau
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