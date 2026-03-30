Mars Attaque 2026

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

– Gérer son stress pour réussir son entretien

De 9h30 à 12h au local de La Cravate Solidaire

Inscription auprès d’Angélique Bouallag, au 06 16 15 36 21 ou via le mail angelique.bouallag@lacravatesolidaire.org, au plus tard lundi 30/3

– Ce sport est-il pour moi ? Oui ! des sports nouveaux pour un regard nouveau

De 10h à 12h au Centre social La Pépinière à Pau

Sur inscription auprès du Centre social la Pépinière

– Conférence Les discrimination en santé

De 12h30 à 14h à la médiathèque André-Labarrère de Pau

Sur inscription au mail l.kroner@ville-pau.fr

– Cabaret d’improvisation théâtrale

A 20h30, théâtre des Episcènes, 6 bis rue René-Olivier à Bizanos

Tout public, 9€ tarif plein 6€ tarif réduit.

– Au grè des saisons

A 20h30, salle polyvalente d’Uzos, rue de l’église.

Inscription conseillée lesvalhandises.fr ou 06 35 02 83 22 avant le 1er avril 2026 .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Mars Attaque 2026

L’événement Mars Attaque 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau