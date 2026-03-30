Mars Attaque 2026 Pau
Mars Attaque 2026 Pau vendredi 3 avril 2026.
Mars Attaque 2026
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
– Gérer son stress pour réussir son entretien
De 9h30 à 12h au local de La Cravate Solidaire
Inscription auprès d’Angélique Bouallag, au 06 16 15 36 21 ou via le mail angelique.bouallag@lacravatesolidaire.org, au plus tard lundi 30/3
– Ce sport est-il pour moi ? Oui ! des sports nouveaux pour un regard nouveau
De 10h à 12h au Centre social La Pépinière à Pau
Sur inscription auprès du Centre social la Pépinière
– Conférence Les discrimination en santé
De 12h30 à 14h à la médiathèque André-Labarrère de Pau
Sur inscription au mail l.kroner@ville-pau.fr
– Cabaret d’improvisation théâtrale
A 20h30, théâtre des Episcènes, 6 bis rue René-Olivier à Bizanos
Tout public, 9€ tarif plein 6€ tarif réduit.
– Au grè des saisons
A 20h30, salle polyvalente d’Uzos, rue de l’église.
Inscription conseillée lesvalhandises.fr ou 06 35 02 83 22 avant le 1er avril 2026 .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Mars Attaque 2026
L’événement Mars Attaque 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau
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