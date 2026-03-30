Mars Attaque 2026

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

– Une histoire de discrimination

De 9h à 13h30 au Local de La Cravate Solidaire, 15 avenue Léon-Blum à Pau.

Une sensibilisation pour appréhender les discriminations avec pour terrain de jeu le recrutement. À travers des temps interactifs (ateliers, quiz), vous identifierez les mécanismes inconscients et leurs impacts pour faire évoluer nos pratiques !

Sur inscription par mail à cedric.tosi@lacravatesolidaire.org(s’ouvre dans un nouvel onglet) avant le 27 mars.

– Café santé au bar Aquiu

A 16h, passage Carnot de Pau

Animation d’un atelier par un professionnel de santé partenaire de l’association Endonenette sur le thème de l’endométriose et en lien avec l’exposition visible aux Halles de Pau du mardi 31 mars au 4 avril. .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Mars Attaque 2026

L’événement Mars Attaque 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau