Mars Attaque 2026 Pau
Mars Attaque 2026 Pau mardi 7 avril 2026.
Mars Attaque 2026
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Paroles d’enfants, regards sur les discriminations
De 9h30 à 12h30 aux locaux de la plateforme inclusive, 5 rue de l’Enfant-Jésus à Pau
Venez à la rencontre des différents services de la plateforme inclusive du Béarn PEP 64. En plus de la présentation du travail de chacun, un enfant de chaque service témoigne des discriminations vécues dans son quotidien. Un temps d’échanges permettra de mettre en lumière les discriminations en santé et au handicap.
Gratuit sans inscription, accès PMR et aux sourds et malentendants. .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Mars Attaque 2026
L’événement Mars Attaque 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau
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