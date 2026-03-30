Mars Attaque 2026

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

– Journée prévention santé du Centre social du Hameau

De 10h à 17h sur l’esplanade Parc-en-ciel

– Discrimination santé au travail avec la Mission Locale

De 10h à 12h au Complexe de la République, 8 rue Carnot à Pau

Pour un public entre 16 et 25 ans, sur inscription (15 places max)

– La santé mentale Si on en parlait autrement

De 14h à 17h dans Galerie commerciale du centre Leclerc Pau Tempo

– Discrimin’moi pas !

A 14h30 à la médiathèque Trait d’Union, rue Parc-en-ciel à Pau

– Racisme, comprendre pour mieux agir

A 14h30 à la médiathèque Trait d’Union, rue Parc-en-ciel à Pau

Pour un public familial, gratuit sans inscription

– Conférence-débat sur la santé des yeux et l’accès aux soins

De 14h30 à 16h30 à la médiathèque André-Labarrère

Gratuit et accessible aux sourds et malentendants. Sur inscription par mail avant le 26 mars 2026 correspondance.pau@avh.asso.fr .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Mars Attaque 2026

L’événement Mars Attaque 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau