Mars Attaque 2026 Pau
Mars Attaque 2026 Pau mercredi 8 avril 2026.
Mars Attaque 2026
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
– Journée prévention santé du Centre social du Hameau
De 10h à 17h sur l’esplanade Parc-en-ciel
– Discrimination santé au travail avec la Mission Locale
De 10h à 12h au Complexe de la République, 8 rue Carnot à Pau
Pour un public entre 16 et 25 ans, sur inscription (15 places max)
– La santé mentale Si on en parlait autrement
De 14h à 17h dans Galerie commerciale du centre Leclerc Pau Tempo
– Discrimin’moi pas !
A 14h30 à la médiathèque Trait d’Union, rue Parc-en-ciel à Pau
– Racisme, comprendre pour mieux agir
A 14h30 à la médiathèque Trait d’Union, rue Parc-en-ciel à Pau
Pour un public familial, gratuit sans inscription
– Conférence-débat sur la santé des yeux et l’accès aux soins
De 14h30 à 16h30 à la médiathèque André-Labarrère
Gratuit et accessible aux sourds et malentendants. Sur inscription par mail avant le 26 mars 2026 correspondance.pau@avh.asso.fr .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Mars Attaque 2026
L’événement Mars Attaque 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau
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