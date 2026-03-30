Mars Attaque 2026

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

– Cuisinons ensemble à l’aveugle des barres de céréales énergisantes

De 10h à 12h, Centre UNADEV, 45 rue Emile-Guichenné à Pau

Inscription auprès du Centre Régional UNADEV Pau Nouvelle Aquitaine au 05 59 12 21 36 au plus tard le mercredi 9 avril.

– Découvrons ensemble et à l’aveugle les bienfaits du Pilates

De 15h45 à 16h45 au Parc Beaumont de Pau

– Conférence TDAH et parentalité faut-il avaler la pilule ?

De 18h à 21h à l’ITS Pierre Bourdieu, 8 cours Léon-Bérard à Pau

Sur inscription jusqu’au 13 avril inclus à parentaisemorlaas@gmail.com ou sur parentaise64.org .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Mars Attaque 2026

L’événement Mars Attaque 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau