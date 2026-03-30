Mars Attaque 2026 Pau
Mars Attaque 2026 Pau mardi 14 avril 2026.
Mars Attaque 2026
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
– Cuisinons ensemble à l’aveugle des barres de céréales énergisantes
De 10h à 12h, Centre UNADEV, 45 rue Emile-Guichenné à Pau
Inscription auprès du Centre Régional UNADEV Pau Nouvelle Aquitaine au 05 59 12 21 36 au plus tard le mercredi 9 avril.
– Découvrons ensemble et à l’aveugle les bienfaits du Pilates
De 15h45 à 16h45 au Parc Beaumont de Pau
– Conférence TDAH et parentalité faut-il avaler la pilule ?
De 18h à 21h à l’ITS Pierre Bourdieu, 8 cours Léon-Bérard à Pau
Sur inscription jusqu’au 13 avril inclus à parentaisemorlaas@gmail.com ou sur parentaise64.org .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mars Attaque 2026
L’événement Mars Attaque 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Récital Chopin Temple Protestant Pau 31 mars 2026
- Chanter Printemps Eglise Saint Andrew Pau 31 mars 2026
- Conservatoire Regards croisés Rue des Réparatrices Pau 31 mars 2026
- Mars Attaque 2026 Pau 31 mars 2026
- Sources et lacs Légendes des Pyrénées Usine des Tramways Pau 1 avril 2026