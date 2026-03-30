Mars Attaque 2026 Pau

Mars Attaque 2026 Pau 2026-04-16

Mars Attaque 2026 Pau jeudi 16 avril 2026.

Mars Attaque 2026

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

L’autisme dans la recherche et les médias
A 15h à la médiathèque André-Labarrère, 10 place Marguerite-Laborde à Pau
L’association GEM Jardin Divers présente les premières recherches sur l’autisme, l’évolution du diagnostic et des représentations de l’autisme dans les médias.
Gratuit sans inscription.   .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Mars Attaque 2026

L’événement Mars Attaque 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau

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