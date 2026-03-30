Mars Attaque 2026

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

– Spectacle La catcheuse et le danseur

A 14h à l’EVS Cap Solidaire, 2 rue du général Laperrine à Pau

Un spectacle qui traite de l’égalité filles-garçons et qui sera suivi d’un débat avec la comédienne. C’est l’histoire de Bonnie qui habite route de l’inconnu et qui rêve de devenir pirate, catcheuse ou fleuriste. Elle rencontre Kim qui sera danseur, peintre ou cuisinier. Ensemble, ils sont prêts à tout pour qu’on ne se moque plus jamais d’eux.

Spectacle ouvert à toute la famille, enfants à partir de 3 ans.

Gratuit sur inscriptions à evscapsolidaire@leolagrange-pau.fr ou par téléphone au 06 51 70 56 64 05 59 40 11 12.

– Mars Attaque avec le centre social du Hameau

Animations de rue de 16h à 20h .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Mars Attaque 2026

L’événement Mars Attaque 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau