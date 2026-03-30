Mars Attaque 2026

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

– De 10h à 17h

Rendez-vous place du Foirail, pour une démonstration d’handisport, un défilé de mode et un concert.

– Echanges et illustration artistique de l’exposition, Change ton regard chez Aquiu, Passage Carnot à Pau. .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Mars Attaque 2026

L’événement Mars Attaque 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pau