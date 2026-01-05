Mars bleu 2 marches pour la Lutte contre le cancer

Salle des Fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Deux randos accompagnées rando facile de 5km et rando longue de 10km.

8h30 Inscriptions

9h00 Départ des marches

12h00 Repas tiré du sac (pique-nique partagé en commun à la salle des fêtes)

Journée organisée par les Montagnards argelésiens et la Ligue contre le cancer. .

Salle des Fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 46 90 61

English :

Two guided hikes: an easy 5km hike and a long 10km hike.

8:30 am: Registration

9:00 am: Start of walks

12:00 p.m.: Packed lunch (picnic shared in the village hall)

