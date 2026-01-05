Mars bleu 2 marches pour la Lutte contre le cancer Salle des Fêtes Arrens-Marsous
Mars bleu 2 marches pour la Lutte contre le cancer Salle des Fêtes Arrens-Marsous vendredi 27 mars 2026.
Mars bleu 2 marches pour la Lutte contre le cancer
Salle des Fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-27 08:30:00
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Deux randos accompagnées rando facile de 5km et rando longue de 10km.
8h30 Inscriptions
9h00 Départ des marches
12h00 Repas tiré du sac (pique-nique partagé en commun à la salle des fêtes)
Journée organisée par les Montagnards argelésiens et la Ligue contre le cancer. .
Salle des Fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 46 90 61
English :
Two guided hikes: an easy 5km hike and a long 10km hike.
8:30 am: Registration
9:00 am: Start of walks
12:00 p.m.: Packed lunch (picnic shared in the village hall)
