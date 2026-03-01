Mars Bleu 2026 Hexagone Autun Autun

Mars Bleu 2026

Hexagone Autun Boulevard Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 23:59:00

Date(s) :

2026-03-28

Mois du Cancer Colorectal. Ensemble, mobilisons-nous pour la prévention et le dépistage, Mars bleu 2026

à l’Hexagone d’ Autun.

Au programme:

– Table ronde santé et bien-être et stands d’information

– Zumba Bleue

– Spectacle de danse Un pas pour la danse, un pas pour la vie avec Borderline, école de danse urbaine, Chris Paggi, Nilda danse, atelier de danse Autun, Troupe de cabaret, Danse passion.

– Soirée avec repas et Dj

En soirée:

– Spectacles de danse Un pas pour la danse, un pas pour la vie avec Borderline, école de danse urbaine, Chris Paggi, Nilda danse, atelier de danse Autun, Troupe de cabaret, Danse passion.

– Repas

-Soirée DJ

Réservation obligatoire pour le repas

Buvette sur place

Contactez-nous pour plus d’infos et réservation. .

Hexagone Autun Boulevard Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 82 65 67 secretariat.borderline@gmail.com

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English : Mars Bleu 2026

L’événement Mars Bleu 2026 Autun a été mis à jour le 2026-03-13 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II