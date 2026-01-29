Mars Bleu 2026 Pontarlier

Mars Bleu 2026

Théâtre Bernard Blier Salle Toussaint Louverture Pontarlier

2026-03-07 10:00:00

2026-03-07 18:00:00

2026-03-07

Organisé par l’association Sourire et Solidarité.

Le cancer colorectal aussi silencieux que dangereux et la 2ème cause de décès par cancer, en France. Ce mois de mars sera bleu pour promouvoir le dépistage du cancer colorectal, nous vous attendons nombreux, ce samedi 7 mars 2026…Un cancer colorectal détecté à temps se guérit 9 fois sur 10.

Théâtre Bernard Blier Salle Toussaint Louverture Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 95 83 79 sourireetsolidarite2020@yahoo.com

English : Mars Bleu 2026

