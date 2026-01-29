Mars Bleu à Dieulouard

8 rue Jules Ferry Dieulouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Tous Unis pour Mars Bleu à Dieulouard !

Au programme

– 9h-10h Café d’Accueil échauffements en musique départ libre d’une randonnée de 12km

– 10h Départ d’une marche de 6km

– 12h Animations petite restauration sur place

– 13h-15h Interventions sur l’importance du dépistage remise du don à la Ligue Contre le Cancer

Manifestation organisée par la Ville de Dieulouard, en partenariat avec les associations de la commune et ESP DIEULOUARD SANTÉTout public

5 .

8 rue Jules Ferry Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 23 57 18 contact@dieulouard.fr

English :

United for Blue Mars in Dieulouard!

Program:

– 9h-10h: Welcome coffee warm-up with music free start of a 12km hike

– 10am: Start of a 6km walk

– 12pm: Entertainment light refreshments on site

– 1pm-3pm: Speeches on the importance of screening donation to the Ligue Contre le Cancer

Event organized by the town of Dieulouard, in partnership with local associations and ESP DIEULOUARD SANTÉ

L’événement Mars Bleu à Dieulouard Dieulouard a été mis à jour le 2026-01-29 par OT PONT A MOUSSON