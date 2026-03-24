Mars Bleu

Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Rendez-vous salle Goubely (2ème étage), au programme…

– Quiz pour tester ses connaissances, lots à gagner

– Temps d’échanges avec un professionnel de santé

– Démonstration et remise de kits

– Convivialité assurée autour d’une boisson

Inscription auprès du CCAS 06 76 82 53 73 .

Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 82 53 73

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English : Mars Bleu

L’événement Mars Bleu Aubusson a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Aubusson-Felletin