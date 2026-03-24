Mars Bleu Aubusson
Mars Bleu Aubusson lundi 30 mars 2026.
Mars Bleu
Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-30
Rendez-vous salle Goubely (2ème étage), au programme…
– Quiz pour tester ses connaissances, lots à gagner
– Temps d’échanges avec un professionnel de santé
– Démonstration et remise de kits
– Convivialité assurée autour d’une boisson
Inscription auprès du CCAS 06 76 82 53 73 .
Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 82 53 73
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English : Mars Bleu
L’événement Mars Bleu Aubusson a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Aubusson-Felletin