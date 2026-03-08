Mars bleu en Val de Vienne animations à Jourgnac

Jourgnac Haute-Vienne

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Les communes et associations de Bosmie l’Aiguille, Jourgnac, Séreilhac, Saint-Priest-sous-Aixe et Saint-Martin-le-Vieux se mobilisent pour Mars bleu durant le week-end des 13 et 14 mars !

Samedi, ce sera la commune de Jourgnac qui proposera de multiples animations l’après-midi.

– Dès 13h30, un atelier poneys et une chasse aux oeufs seront ouverts aux enfants accompagnés de leurs parents.

– Rendez-vous à 13h45 pour les départs de la randonnée pédestre et de la randonnée VTT: les distances de ces deux randonnées seront adaptées en fonction des conditions météorologiques et du nombre de participants.

– 16h30, vous pourrez assister à la conférence animée par Mireille Verdier: chercheuse à l’Université de Limoges.

– 17h00, verre de l’amitié.

Mais aussi: vente de gâteaux bleus et buvette, ateliers de yoga et de danse, exposition de voitures anciennes, atelier sur le développement durable. .

Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mars bleu en Val de Vienne animations à Jourgnac

L’événement Mars bleu en Val de Vienne animations à Jourgnac Jourgnac a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Val de Vienne