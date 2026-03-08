Mars bleu en Val de Vienne animations à Jourgnac Jourgnac
Jourgnac Haute-Vienne
Tarif : – – 10 EUR
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Les communes et associations de Bosmie l’Aiguille, Jourgnac, Séreilhac, Saint-Priest-sous-Aixe et Saint-Martin-le-Vieux se mobilisent pour Mars bleu durant le week-end des 13 et 14 mars !
Samedi, ce sera la commune de Jourgnac qui proposera de multiples animations l’après-midi.
– Dès 13h30, un atelier poneys et une chasse aux oeufs seront ouverts aux enfants accompagnés de leurs parents.
– Rendez-vous à 13h45 pour les départs de la randonnée pédestre et de la randonnée VTT: les distances de ces deux randonnées seront adaptées en fonction des conditions météorologiques et du nombre de participants.
– 16h30, vous pourrez assister à la conférence animée par Mireille Verdier: chercheuse à l’Université de Limoges.
– 17h00, verre de l’amitié.
Mais aussi: vente de gâteaux bleus et buvette, ateliers de yoga et de danse, exposition de voitures anciennes, atelier sur le développement durable. .
Jourgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 41
