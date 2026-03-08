Mars bleu en Val de Vienne concours de belote à Séreilhac

Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Les communes et associations de Bosmie l’Aiguille, Jourgnac, Séreilhac, Saint-Priest-sous-Aixe et Saint-Martin-le-Vieux se mobilisent pour Mars bleu durant le week-end des 13 et 14 mars !

Vendredi, ce sera la commune de Séreilhac qui accueillera dans sa salle des fêtes un concours de belote solidaire organisé à la mêlée (correspond à une personne). Rendez-vous donc est donné à tous ceux qui ont envie de venir passer un agréable moment tout en faisant un geste pour agir et sensibiliser au dépistage du cancer colorectal.

Participation sur réservation obligatoire. .

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 30 23 63

