Mars bleu en Val de Vienne concours de belote à Séreilhac Séreilhac vendredi 13 mars 2026.
Séreilhac Haute-Vienne
Les communes et associations de Bosmie l’Aiguille, Jourgnac, Séreilhac, Saint-Priest-sous-Aixe et Saint-Martin-le-Vieux se mobilisent pour Mars bleu durant le week-end des 13 et 14 mars !
Vendredi, ce sera la commune de Séreilhac qui accueillera dans sa salle des fêtes un concours de belote solidaire organisé à la mêlée (correspond à une personne). Rendez-vous donc est donné à tous ceux qui ont envie de venir passer un agréable moment tout en faisant un geste pour agir et sensibiliser au dépistage du cancer colorectal.
Participation sur réservation obligatoire. .
Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 30 23 63
