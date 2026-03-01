Mars Bleu

135 C rue du Général de Gaulle La Broque Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Boiséo, aux côtés de Val’Event et du Lions Club, propose une journée de sensibilisation au cancer colorectal à travers des activités sportives pour tous marche, vélo (avec vélos électriques) et natation. L’événement s’achève en musique avec un concert du groupe Why Not Officiel. Les fonds récoltés seront intégralement reversés à la Ligue contre le cancer colorectal. Une journée pour allier sport, solidarité et engagement. .

135 C rue du Général de Gaulle La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 04 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mars Bleu La Broque a été mis à jour le 2026-03-08 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche