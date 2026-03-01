Mars bleu place des Carmes Lunéville

Mars bleu

place des Carmes Place des Carmes Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 10:15:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Organisé par la Ville, au profit de la Ligue contre le Cancer, dans le cadre du mois dédié au dépistage du cancer colorectal

5€ minimum par pers. avec un bandeau offert

Trail, marche nordique, marche familiale (détails des parcours sur le site de la mairie de Lunéville)

Tous renseignements au 03 83 76 23 66Tout public

5 .

place des Carmes Place des Carmes Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the City, in aid of the Ligue contre le Cancer, as part of colorectal cancer screening month

5? minimum per person, with a free blindfold

Trail, Nordic walking, family walk (course details on the Lunéville town hall website)

For further information, call 03 83 76 23 66

L’événement Mars bleu Lunéville a été mis à jour le 2026-03-02 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS