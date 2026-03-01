Mars bleu Mobilisation solidaire Parking du Mini Golf Lancieux

Mars bleu Mobilisation solidaire

Mars bleu Mobilisation solidaire pour la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal.

15 h longe-côte animé par Yasmina (Sourire Today) et tournoi de palet

16 h 30 concert des Gertrudes

Evénement proposé par l’ACAL.

Boissons et collations.

Point de sensibilisation.

Don libre. Les dons seront reversés à l’association Atout Cancer. .

Parking du Mini Golf 4 Bis Bd de la Mer Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 21 46

