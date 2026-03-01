Mars bleu Mobilisation solidaire Parking du Mini Golf Lancieux
Parking du Mini Golf 4 Bis Bd de la Mer Lancieux Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
2026-03-29
Mars bleu Mobilisation solidaire pour la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal.
15 h longe-côte animé par Yasmina (Sourire Today) et tournoi de palet
16 h 30 concert des Gertrudes
Evénement proposé par l’ACAL.
Boissons et collations.
Point de sensibilisation.
Don libre. Les dons seront reversés à l’association Atout Cancer. .
