Mars bleu Saint-Maur

Mars Bleu ensemble pour la prévention du cancer colorectal

L’association de yoga le Souffle et le Geste organise une manifestation dans le cadre de mars bleu au profit de la ligue contre le cancer.

Il s’agit d’une après-midi avec une partie informations à 14h sur ce sujet grave, le cancer colorectal étant toujours responsable de plus de 17 000 morts par an, ce qui en fait le deuxième cancer le plus meurtrier. Une personne de la ligue contre le cancer du Cher, Valérie Josset, sera présente.

Je proposerai ensuite aux participants une séance de yoga pour tous à 15h30 , c’est-à-dire quel que soit l’âge et même pour ceux qui n’en n’ont jamais fait.

Nous terminerons par un goûter à16h30.

La participation financière est libre et l’intégralité sera reversée à la ligue contre le cancer du Cher. .

English :

Blue March: working together to prevent colorectal cancer

