Mars en Baroque Marseille
Mars en Baroque Marseille dimanche 1 mars 2026.
Mars en Baroque
Du 01/03 au 27/03/2026 tous les jours.
En fonction de la programmation. Nombreux lieux culturels marseillais Marseille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-01
Conférences, concerts, opéra, films, rencontres,… au rendez-vous de ce festival des arts baroques pour sa 24e édition.
Festival pluridisciplinaire autour des arts baroques à Marseille et dans le département.
Le Festival Mars en Baroque est devenu un rendez-vous incontournable de la vie musicale et culturelle marseillaise, nous vous promettons donc une programmation 2026 encore pleine de fastes baroques, de magnificences tragiques et de sublimes métamorphoses.
Avec cette année …
Les Ensembles Orfeo Futuro, La Chapelle Rhénane, Les Kapsber’girls, Canto Fiorito, Les Émissaires, l’Ensemble Jacques Moderne dir. Joël Suhubiette, l’Ensemble Irini, Concerto Soave,
Amandine Beyer, Flore Seube, Salomé Gasselin, Arnaud de Pasquale …
Les lieux des concerts …
Temple Grignan, Théâtre La Colonne Miramas, Église Notre-Dame du Mont, Foyer de l’Opéra de Marseille, Archives départementales Gaston Deferre, Palais du Pharo, Hôtel Hubaud, Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, Hôpitaux de Marseille (AP-HM), La Cômerie, Théâtre La Colonne Miramas, Médiathèque de Meyrargues …
L’art baroque, né en Italie, s’est rapidement propagé à travers l’Europe, puis le monde, du Japon à l’Amérique Latine, de la Russie au Canada. Bien sûr, il a été remodelé par de multiples influences vernaculaires, mais l’essence de chacune de ses manifestations reste profondément marquée par cette nature indéfinissable et pourtant identifiable au premier coup d’œil, à la première écoute, qui la fait définir comme baroque .
La musique baroque n’échappe pas à cette règle. On peut gloser à l’infini sur les particularités du style français par rapport au style italien, des singularités allemandes, espagnoles ou anglaises toutes ces musiques, ne serait-ce que parce toutes utilisent le principe nouveau de la basse continue, inventée à l’aube du seicento en Italie, sont bel et bien baroques .
C’est à cette essence baroque soumise aux multiples influences de chaque pays, chaque région, chaque ville et parfois chaque cour, à ce fascinant jeu de va-et-vient que le festival a voulu rendre hommage en 2026.
Comment la musique italienne de Monteverdi fut reprise par Schütz en Allemagne, comment deux compositeurs contemporains gèrent la musique vocale à Naples et en Thuringe, d’abord à la fin du XVIIème siècle (Erlebach et Veneziano), puis au début du XVIIIème (Bach et Scarlatti), comment l’Espagne suit son propre chemin en intégrant sa musique populaire, comment un saxon (Haendel) trouve son style définitif à Rome, comment la Lituanie et la Pologne intègrent la musique italienne, comme le duo vocal, né avec le baroque, se propage de Venise à Vienne, comment Venise et Constantinople peuvent se rejoindre le temps d’une soirée exceptionnelle…
Essence, influences… Et liberté carte blanche sera donnée à Amandine Beyer. Quant aux violistes Flore Seube et Salomé Gasselin, à l’ensemble Les Émissaires, tous proposeront de passionnants programmes instrumentaux. Sans oublier un moment musical, gustatif et contemplatif autour du thé. C’est aussi cela le baroque ! .
Nombreux lieux culturels marseillais Marseille 13055 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conferences, concerts, opera, films, meetings… the 24th edition of this baroque arts festival.
L’événement Mars en Baroque Marseille a été mis à jour le 2026-01-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille