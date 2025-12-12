MARS ET VENUS – 31 DECEMBRE MARS ET VENUS – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble

MARS ET VENUS – 31 DECEMBRE MARS ET VENUS Début : 2025-12-31 à 22:30. Tarif : – euros.

Venez fêter la nouvelle année à La Comédie de Grenoble !Chérie, où as-tu mis la télécommande ? Mais là où tu l’as mise mon chéri… Et ramasse tes chaussettes !Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme est de mauvaise foi ? Pourquoi la femme se plaint et l’homme se vante ?Pourquoi l’homme est faible et la femme arrive-t-elle toujours à ses fins ?Pourquoi l’homme aime les chieuses et la femme les bad boys… ?La vie de couple revue et corrigée : frustrations, malentendus, compromis, quiproquos et autres situations truculentes…Autopsie d’une rencontre, d’une vie de couple pour le meilleur et pour le rire !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38