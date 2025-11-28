MARS ET VÉNUS – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble

UN PARISIEN A GRENOBLE Début : 2026-01-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Paul, un cadre parisien, apprend qu’il est envoyé par son employeur à… Grenoble.Il a donc un entretien avec sa nouvelle boss, Sarah, grenobloise.Cependant, une fois arrivé, Paul découvre la ville, son climat, son dialecte et les autochtones… Va t il réussir à s’adapter?Cette comédie est à la fois touchante et hilarante avec les préjugés que l’on connaît entre ces 2 villes mais l’amour va probablement secouer tout ça.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38