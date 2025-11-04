Mars et Venus, tempête au sein du couple Le Kursaal Besançon

Mars et Venus, tempête au sein du couple

Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 18.7 – 18.7 – 18.7 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 21:00:00

fin : 2026-02-14 22:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Comédie. Le spectacle vedette débarque à BESANCON !

La comédie qui vous fait rire de votre couple… Qui a décidé que l’homme et la femme devaient vivre ensemble ?

Nous sommes différents ! Elle aime la tendresse et le romantisme, il aime essayer les positions du kamasutra et l’OM. Elle est fonctionnaire et lui publicitaire. Elle veut partir en vacances sur une belle plage de sable blanc et eau turquoise, il veut aller voir le grand prix de formule 1 ou la finale de la coupe du monde…

Bref ça chauffe à la maison, cette pièce met en lumière nos petits soucis du quotidien.

Le savez vous ? Succès au festival d’Avignon plus de 300 représentations.

Organisateur OURAGAN DU RIRE .

Le Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55

