PMQ, L’ELEGANCE VOQALE – CENTRE GERARD PHILIPE Calais

PMQ, L’ELEGANCE VOQALE Début : 2026-05-29 à 20:30. Tarif : – euros.

POLE SPECTACLE VIVANT PRÉSENTE : PMQ, L’ELEGANCE VOQALE – LE SEX’TETOPUS 69C’est un peu les Beach Boys à Pigalle, entre cabarets interlopes et music-hall triomphant, au croisement de la Maîtrise de Radio France et des néons des salles de garde, à la frontière entre les Petits Chanteurs à la Croix de Bois et le Carnaval de Dunkerque, pile au centre du milieu des Choeurs de l’Armée Rouge, un poil juste à côté des barbershop… Coquins fistons des amours cachées des Frères Jacques et de Lady Gaga, indociles garnements, troublantes créatures, ces 6 mercenaires des vocalises revisitent a cappella un répertoire de paluchards, comme Paul Bocuse magnifiait un saucisse-purée ! Paillettes, paillardises et polyphonies y feront un ménage à trois pour un joyeux feu d’artifice vocal sous la houlette élégante et classieuse de Charlotte Gaccio à la mise en scène. Grivois, beaucoup… Classe, toujours… Enfin… presque… À ne pas manquer !« Vous n’êtes pas sensible à l’humour de carabin ? Vous n’aimez pas la chanson paillarde ? Nous non plus. Pourtant, nous n’avons pas cessé de rire pendant le spectacle de PMQ, l’élégance voQale » Le Nouvel Obs « Un spectacle savoureux, et d’ailleurs le public rit sans pouvoir s’arrêter » Le Figaro « Bien monté, ce spectacle très osé fait un effet boeuf » Le ParisienLes tarifs étudiants et moins de 18 ans (- 50%) sont uniquement accessibles au guichet du Centre Gérard-Philipe et du Grand Théâtre de Calais sur présentation d’un justificatif.

CENTRE GERARD PHILIPE 450 RUE AUGUSTE RODIN 62100 Calais 62