MARS ET VENUS TEMPETE AU SEIN DU COUPLE – LE PETIT KURSAAL Besancon

MARS ET VENUS TEMPETE AU SEIN DU COUPLE Début : 2026-02-14 à 21:00. Tarif : – euros.

La comédie qui vous fait rire de votre couple.Qui a décidé que l’homme et la femme devaient vivre ensemble ? Nous sommes différents ! Elle aime la tendresse et le romantisme, il aime essayer les positions du kamasutra et l’OM.Elle est fonctionnaire et lui publicitaire. Elle veut partir en vacances sur une belle plage de sable blanc et eau turquoise, il veut aller voir le grand prix de formule 1 ou la finale de la coupe du monde.Bref ça chauffe à la maison, cette pièce met en lumière nos petits soucis du quotidien.Le Saviez-vous?- Succès au festival d’Avignon- Plus de 300 représentationsArtistes :Colette Cazin, Seb MartinezMise en scène par :Fred TantoAuteur(s) :Seb Martinez

LE PETIT KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25