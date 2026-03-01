mars FÉMINISME ET CINÉMA avec Hélène Fiche, suivi de Diabolo Menthe Cinéma La Salamandre SEW Morlaix

mars FÉMINISME ET CINÉMA avec Hélène Fiche, suivi de Diabolo Menthe

Cinéma La Salamandre SEW 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 19:00:00

fin : 2026-03-26 20:00:00

Date(s) :

2026-03-26

DANS LE CADRE DE LES FEMMES SONT DES RÉALISATEUR·ICES COMME LES AUTRES

Le jeudi 26 mars, La Salamandre a le plaisir de vous proposer une soirée sur les liens entre le féminisme et l’évolution du cinéma français dans années 70, années importantes pour l’évolution des droits des femmes dans la société.

La soirée commencera avec une conférence de Hélène Fiche, auteure de Ce que le féminisme fait au cinéma , se poursuivra par une pause/séance de dédicace du livre avec l’auteure, et se concluera par une projection du film Diabolo Menthe , triomphe du box office des années 70 réalisé par Diane Kurys.

19H CONFÉRENCE DE HÉLÈNE FICHE

Que nous dit l’intérêt du cinéma français des années 1970 pour les figures d’adolescentes sur les évolutions de la société française à l’heure du Mouvement de Libération des Femmes ? Le cinéma se contente-t-il de refléter l’air du temps ou bien contribue-t-il à modeler nos représentations collectives ? La chercheuse en histoire Hélène Fiche, autrice d’un ouvrage sur le cinéma populaire des années 1970 (Ce que le féminisme fait au cinéma, éditions Agone) utilisera les grands succès populaires de la décennie pour nous donner quelques clés de compréhension des liens complexes entre cinéma et société.

20H PAUSE ET DÉDICACES DE CE QUE LE FÉMINISME FAIT AU CINÉMA

Avec l’annexe de la librairie Dialogues au SEW !

Un livre qui montre que les représentations de genre et les rapports de domination qui les sous-tendent n’ont rien d’immuable et peuvent être combattus.Où l’on décortique les réactions masculines à l’émancipation féminine, souvent motivées par la peur, celle de perdre leurs privilèges

21H PROJECTION DE DIABOLO MENTHE

SYNOPSIS

Septembre 1963, c’est la rentrée des classes. Anne a 13 ans, sa sœur Frédérique en a 15. Elles rêvent de liberté et leur vie, à l’image du monde qui les entoure, est en pleine effervescence. Entre une mère dépassée, un père maladroit, les premiers flirts et la prochaine boum, Anne enfile des collants en cachette et collectionne les mauvaises notes. Le transistor à l’oreille, Frédérique découvre la politique et les garçons. Autour d’elles c’est la ronde des professeurs sévères ou hystériques.

Nous sommes dans les années 60 mais l’adolescence est éternelle et les adultes décidément n’y comprennent jamais rien. .

Cinéma La Salamandre SEW 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 07 63 64 18

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English : mars FÉMINISME ET CINÉMA avec Hélène Fiche, suivi de Diabolo Menthe

L’événement mars FÉMINISME ET CINÉMA avec Hélène Fiche, suivi de Diabolo Menthe Morlaix a été mis à jour le 2026-03-13 par OT BAIE DE MORLAIX