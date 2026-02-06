Mars prend ses quartiers 9e édition DECLIC Centre d’Animations de la vie sociale Brioude

Mars prend ses quartiers 9e édition

DECLIC Centre d’Animations de la vie sociale 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-31

2026-03-01

Mars prend ses quartiers revient pour la 9e année expositions, visites commentées, documentaires… Découvrez le quartier de la Croix du Reclus à la rue des Capucins et le Château Chambriard .

DECLIC Centre d’Animations de la vie sociale 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr

English :

Mars prend ses quartiers returns for the 9th year: exhibitions, guided tours, documentaries… Discover the district from Croix du Reclus to rue des Capucins and the Château Chambriard .

