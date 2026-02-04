Mars prend ses quartiers Camille Claudel Micro-folie Brioude
Mars prend ses quartiers Camille Claudel Micro-folie Brioude mercredi 4 mars 2026.
Mars prend ses quartiers Camille Claudel
Micro-folie Le Doyenné Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : 
Début : 2026-03-04 17:30:00
fin : 2026-03-05
Début : 2026-03-04 17:30:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-04 2026-03-05
Mars prend ses quartiers revient pour la 9e année expositions, visites commentées, documentaires… Focus sur Camille Claudel avec la Micro-folie.
Micro-folie Le Doyenné Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr
English :
Mars prend ses quartiers returns for the 9th year: exhibitions, guided tours, documentaries… Focus on Camille Claudel with the Micro-folie.
