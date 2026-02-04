Mars prend ses quartiers projection du documentaire Au coeur d’une restauration place de la liberté Brioude
place de la liberté Cinéma le Paris Brioude Haute-Loire
Tarif : 6.7 – 6.7 – 6.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 14:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Mars prend ses quartiers revient pour la 9e année expositions, visites commentées, documentaires… Diffusion d’un documentaire sur la restauration de la cathédrale Saint Véran de Cavaillon.
place de la liberté Cinéma le Paris Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr
Mars prend ses quartiers returns for the 9th year: exhibitions, guided tours, documentaries… Broadcast of a documentary on the restoration of Cavaillon’s Saint Véran cathedral.
L’événement Mars prend ses quartiers projection du documentaire Au coeur d’une restauration Brioude a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne