MARS RED SKY FLYING BLANKET MYSTERY – LA LUCIOLE Alencon

MARS RED SKY FLYING BLANKET MYSTERY Début : 2026-02-14 à 20:30. Tarif : – euros.

La Luciole accueille une soirée sous haute tension sonore avec deux projets qui repoussent, chacun à leur manière, les frontières du rock : Mars Red Sky et Flying Blanket Mystery.Figures incontournables de la scène heavy psychédélique française, les Bordelais de Mars Red Sky tissent depuis leurs débuts un univers dense, onirique et cinématographique. Leur dernier album Dawn of the Dusk plonge l’auditeur dans un voyage hypnotique, mêlant riffs lourds, voix éthérée, nuances progressives et atmosphères déroutantes. Sur scène, le trio transforme ses paysages sonores en une véritable expérience sensorielle, immersive et envoûtante.En première partie, place à l’énergie brute de Flying Blanket Mystery. Le trio rouennais délivre un punk rock garage survitaminé, nourri d’influences qui vont de Fu Manchu à King Gizzard & The Lizard Wizard. Après un premier EP remarqué et une tournée explosive, le groupe prépare déjà la suite avec un second EP. Un son direct, nerveux, fun et totalement débridé.Une soirée à la croisée du heavy psyché, du garage et du punk : intense, électrique… et à ne pas manquer.

LA LUCIOLE 171 ROUTE DE BRETAGNE 61000 Alencon 61