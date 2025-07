Marsanne balade entre patrimoine, nature et plantes médicinales Marsanne

Rdv à la fontaine face à l’Office de Tourisme Marsanne Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

6-15 ans

Mardi 2025-07-15 09:30:00

Balade guidée au cœur de Marsanne, charmant village drômois chargé d’histoires, entre patrimoine, nature et plantes médicinales.

English :

Guided walk in the heart of Marsanne, a charming Drôme village steeped in history, between heritage, nature and medicinal plants.

German :

Geführter Spaziergang im Herzen von Marsanne, einem charmanten Dorf in der Drôme mit vielen Geschichten, zwischen Kulturerbe, Natur und Heilpflanzen.

Italiano :

Una passeggiata guidata nel cuore di Marsanne, un affascinante villaggio della Drôme ricco di storia, che unisce patrimonio, natura e piante medicinali.

Espanol :

Un paseo guiado por el corazón de Marsanne, un encantador pueblo de la Drôme cargado de historia, que combina patrimonio, naturaleza y plantas medicinales.

