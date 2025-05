Marsatac x Château Perché – Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement, 30 mai 2025 19:00, Marseille 2e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Marsatac x Château Perché Vendredi 30 mai 2025 à 19h. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 19:00:00

fin : 2025-05-30

Date(s) :

2025-05-30

Marsatac Off vous donne rendez-vous au Centre de la Vieille Charité.

Marsatac s’associe au festival Château Perché, qui fête ses 10 ans avec une tournée hexagonale, pour un événement exceptionnel dans la Cour de la Vieille Charité.



Musique, art et créativité vont se mêler dans ce lieu atypique, offrant une expérience unique fidèle aux valeurs de bienveillance, respect et diversité portées par les 2 événements !



• Vitaline (Club Buissonnière)

Vitaline, DJ et productrice, mêle bass music, breaks, techno et influences latines dans ses sets. Elle a joué dans des lieux emblématiques comme le Rex Club, le Macadam, le Cabaret Sauvage, le Kilomètre 25, Château Perché, et a rayonné à l’international à Hong-Kong, Lisbonne, Barcelone, Bali et en Inde.



• Break A Leg b2B Zobmachine (Perchépolis)

En perpétuelle ébullition, Break A Leg captive par son univers éclectique. À travers trance, break et house, ses sets franchissent les frontières des genres tout en offrant un paysage sonore envoûtant. Co-fondateur du label Mycelium Syndicate et producteur artistique du Château Perché Festival, il œuvre pour une fête queer, politique et bienveillante. Basé à Berlin, il est un explorateur infatigable, toujours en quête de nouvelles sonorités et de découvertes festives.

Co-fondateur et directeur du Château Perché Festival, Zob Machine mêle psycho-mélodique, ambient néo-classique et autres sonorités avant-gardistes pour offrir des expériences musicales immersives.



• Abstraxion, Perlla & Schön Paul

Voici le trio le plus chaud de la ville du soleil Abstraxion, le grand daron de Mouillette et Biologic Records, en back to back avec Schön Paul, pour un mix House-Raptor, Acid, Post-Reggaeton et Techno percussive. Avec Perlla, la chanteuse brésilienne qui revisite le Brazilian Funk, c’est un DJ Set, un live, une perf’ et un MC qui te fera sourire, les bras hauts et les fesses au niveau des genoux !



En collaboration avec Château Perché / La Vieille Charité .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Marsatac Off takes place at the Centre de la Vieille Charité.

German :

Marsatac Off trifft sich mit Ihnen im Centre de la Vieille Charité.

Italiano :

Il Marsatac Off si svolge presso il Centre de la Vieille Charité.

Espanol :

Marsatac Off tiene lugar en el Centre de la Vieille Charité.

