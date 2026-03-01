Marsatek Sainte-Lheurine
Marsatek Sainte-Lheurine vendredi 27 mars 2026.
Marsatek
le Bourg Sainte-Lheurine Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 5 EUR
Adhérent ou non
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 19:00:00
fin : 2026-03-27 02:30:00
Date(s) :
2026-03-27
L’association Charent’Son a le plaisir de vous convier à MARSATEK, une soirée dédiée aux musiques électroniques.
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le Bourg Sainte-Lheurine 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 84 63 71 charentson@outlook.fr
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English :
The Charent?Son association is pleased to invite you to MARSATEK, an evening dedicated to electronic music.
L’événement Marsatek Sainte-Lheurine a été mis à jour le 2026-03-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge