Marsatek

le Bourg Sainte-Lheurine Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Adhérent ou non

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27 02:30:00

Date(s) :

2026-03-27

L’association Charent’Son a le plaisir de vous convier à MARSATEK, une soirée dédiée aux musiques électroniques.

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le Bourg Sainte-Lheurine 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 84 63 71 charentson@outlook.fr

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English :

The Charent?Son association is pleased to invite you to MARSATEK, an evening dedicated to electronic music.

L’événement Marsatek Sainte-Lheurine a été mis à jour le 2026-03-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge