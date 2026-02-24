MarsAttack 2026 LALOUBERE Laloubère

MarsAttack 2026

LALOUBERE 1 rue du Bois Laloubère Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Le Rotary Tarbes Bigorre et Club911 Pyrénées Océan sont partenaires pour cette 5ème édition, au bénéfice de l’association les Zimprobables.

Retrouvez-nous pour des baptêmes en Porsche qui seront proposés à tout public selon un parcours surprise .

Nous vous attendons nombreux !

English :

Rotary Tarbes Bigorre and Club911 Pyrénées Océan are partners in this 5th edition, in aid of the Zimprobables association.

Join us for Porsche baptisms, which will be offered to the general public along a surprise route.

We look forward to seeing you there!

